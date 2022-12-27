Общество 27 декабря 2022, 14:12 Шеф-повар Ивлев выступил за легализацию проституции и марихуаны Пользователи соцсетей раскритиковали шеф-повара Ивлева за призыв легализовать проституцию Ивлев ШЕФ / Telegram

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Шеф-повар Константин Ивлев высказался за легализацию проституции и марихуаны во время YouTube-шоу с блогершей Настей Ивлеевой. Он считает, что нет ничего плохого в том, чтобы мужчины, которые в этом нуждаются, иногда пользовались услугами девушек по вызову, а по поводу марихуаны заметил, что она якобы не так опасна для общества, как алкоголь. Выпуск шоу вызвал бурное негодование в соцсетях.

Обсуждая свободы человека в современном мире, шеф-повар назвал проституцию «нормальной профессией», уточнив, правда, что сам к проституткам не ходит. Ивлев указал, что такие услуги — выход для мужчин, у которых «жена-дура, вечно у нее голова болит» и что в таком случае совсем не зазорно получить интим на стороне «за свои кровные».

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Еще одно сенсационное заявление Ивлев сделал, когда речь зашла о наркотических веществах:

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«Я только за наркотики, легкие. <…> Кто какие преступления совершает под травой, кто какие совершает под алкоголем — земля и небо».

Однако эти слова не вызвали такую бурю негодования, как высказывания о проститутках и «женах-дурах». В соцсетях разлетелись комментарии обиженных женщин, которые припомнили шеф-повару его развод с женой после 23 лет брака и слухи о его изменах со студенткой. Одна женщина сделала ответный саркастичный пост о «муже-индюке», который «вечно устает на работе».