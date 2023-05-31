Общество 31 мая 2023, 12:46 Шеф-повар Ивлев рассказал, стали ли россияне меньше ходить в кафе и рестораны Шеф-повар Ивлев: в рестораны стали ходить меньше, но в кафе, стрит- и фастфуды — больше

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Главный телеповар России, шеф-повар Константин Ивлев в разговоре с изданием teleprogramma.pro рассказал, стали ли россияне реже посещать рестораны, а также прокомментировал влияние западных санкций на ресторанный бизнес.

По словам шеф-повара, в России люди пришли к тренду, который появился в начале 2000-х годов в США. Теперь еду проще купить где-нибудь, чем готовить ее дома. Причем люди предпочитают выбирать кафе и фастфуды вместо ресторанов.

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«Именно в рестораны — меньше, но в кафе, стрит- и фастфуды — больше. <…> Во всяком случае, Москва и Питер уже живут по этому тренду. Посмотри, какое количество кулинарий образовалось», — отметил Ивлев.

Что же касается влияния западных санкций на ресторанный бизнес в России, Ивлев объяснил, что сейчас он стал независим от зарубежный поставок. Бизнесмены начали заменять продукты товарами отечественных производителей.