Шеф-повар Ивлев поделился фирменным рецептом оливье
У каждого продукта, напомнил шеф-повар, есть свой срок годности. Более низкая цена при этом не означает, что та или иная составляющая салата «проживет дольше».
«Тазики оливье все-таки русские люди не делают и долго не едят. Оливье, если его сделать и замешать, продержится двое суток — максимум 72 часа», — заметил Ивлев.
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По его словам, есть «миллион рецептов легче, чем оливье». Остановиться на чем-то одном сложно. В Европе, например, салат называют русским и не всегда кладут в него привычные ингредиенты.
«Французы делают этот салат без добавления картофеля, но с жирной перепелкой. Вместо картошки берут листья салата — латук или айсберг. Салат становится намного легче», — заметил телеведущий.
У него самого тоже есть свой секрет, который позволяет изменить привычный вкус оливье и сделать его незабываемым.
«Я всегда советую добавлять в майонез каплю сливочного хрена. Если вы замешиваете с языком, то [салат] получается безумно вкусный и нетрадиционный», — поделился шеф-повар.
Если же речь идет о том, чтобы блюдо было более ценным по своему содержанию, то следует обратить внимание на некоторые популярные сейчас продукты — чиа и киноа.
«Они на самом деле универсальные продукты и богаты белком, минералами и многим другим», — заключил Константин Ивлев.