Шеф-повар Ивлев назвал три овоща на замену картофелю

Шеф-повар и ведущий кулинарных шоу Константин Ивлев в разговоре с Urа.ru назвал три овоща, которыми можно заменять картофель в блюдах. Это поможет разнообразить рацион и «освежить» надоевшие рецепты.

Первый из таких овощей — издревле популярная на Руси репа. Перед приготовлением ее лучше бланшировать, то есть, быстро обработать кипятком или паром, чтобы избежать горечи.

«Репа в свое время заменяла картофель. Это очень „тонкий“ продукт, потому что дает большую горечь, нужно правильно уметь с ним работать. А вот если репу бланшировать, нарезать, то, поверьте мне, она не так сильно будет отличаться от картофеля по текстуре, по вкусу. Только будет давать легкую горчинку», — сказал Ивлев.

Еще одна старинная замена картофелю — корень сельдерея. Из него можно делать пюре и добавлять в другие блюда. Наконец, вместо обычной картошки можно использовать сладкий картофель (батат), который более полезен и имеет интересный вкус.

«В нем минимум крахмала и углеводов», — отметил шеф-повар.