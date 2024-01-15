Общество 15 января 2024, 16:59 Шеф-повар Гуряев порекомендовал россиянам при покупке рыбы отдавать предпочтение той, что прямиком из аквариума

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Бренд-шеф сети ресторанов японской и паназиатской кухонь Александр Гуряев в беседе с журналистами Life рассказал, что во время покупки рыбы в супермаркете лучше отдавать предпочтение живой, прямиком из аквариума.

При покупке фасованных морепродуктов важно обращать внимание на ключевые показатели свежести.

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«Качественная рыба выглядит так, будто ее только что выловили из воды: у нее блестящая и немного влажная, но не липкая чешуя. А сухую пятнистую рыбу с первыми признаками окисления следует избегать», — добавил эксперт.

Глаза у качественной рыбы, как правило, выпуклые, блестящие и яркие, сказал Гуляев.