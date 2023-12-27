Общество 27 декабря 2023, 11:20 Шеф-повар Гулин посоветовал дополнить новогодний стол сытными пирогами

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Новогодний стол — это повод не только приготовить салаты и горячее, но и вспомнить традиционные русские сытные пироги. Об этом рассказал «Газете.Ru» шеф-пекарь и преподаватель Stanfood Петр Гулин.

Например, он предложил приготовить пирог из слоеного бездрожжевого теста со свиной лопаткой, чесноком, розмарином, черным перецем, горчице, солью, красным сухим вином, репчатым луком, грудинкой, бальзамическим уксусом, фенхелем и синим изюмом. Сначала нужно приготовить мясо. Для этого нужно перебить блендером вино, перец, горчицу и соль, добавить к свинине с веточкой розмарина и томить в духовке на температуре 130 градусов.

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Тем временем надо обжарить грудинку, лучше выбрать варено-копченую.

«С ней же карамелизуем лук с бальзамиком и сахаром. Полукольца лука должны держать форму. За пару минут до конца добавляем к луку щепотку семян фенхеля и синий изюм. Остужаем, не вынимая из рукава еще 30-40 минут», — рассказал Петр Гулин.

Потом лопатку нужно разобрать на волокна, добавить все инредиенты и можно начинять тесто.

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