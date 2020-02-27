    27 февраля 2020, 11:20

    Шеф-повар детсада нарушил правила хранения молока и чая

    Ольга Ситникова

    Прокуратура провела проверку в детском саду «Машенька» города Ноябрьска. В результате шеф-повар получил наказание. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    В ходе проверки выяснилось, что обвиняемый допустил нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и безопасности в пищеблоке учреждения.

    «В холодильной камере для молочных продуктов отсутствовали сведения об условиях хранения и дате изготовления продукции. С нарушением условий хранения на складе сыпучих продуктов МБДОУ „Машенька“ хранился индийский чай», — уточнили в прокуратуре.

    Шеф-повар получил дисциплинарное наказание.

    Проверяющие также отметили снег, который не убирали с места детских прогулок. Теперь руководству детсада предстоит устранить нарушения.