Шеф-повар детсада нарушил правила хранения молока и чая

В ходе проверки выяснилось, что обвиняемый допустил нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и безопасности в пищеблоке учреждения.

«В холодильной камере для молочных продуктов отсутствовали сведения об условиях хранения и дате изготовления продукции. С нарушением условий хранения на складе сыпучих продуктов МБДОУ „Машенька“ хранился индийский чай», — уточнили в прокуратуре.

Шеф-повар получил дисциплинарное наказание.

Проверяющие также отметили снег, который не убирали с места детских прогулок. Теперь руководству детсада предстоит устранить нарушения.