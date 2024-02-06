06 февраля 2024, 12:11
Шеф-повар Бердников посоветовал готовить морковный суп на курином бульоне
Бренд-шеф компании «Дикоед» Евгений Бердников раскрыл секреты приготовления супа-пюре из моркови. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Эксперт посоветовал использовать для блюда основу в виде костного куриного бульона.
Реклама
«Берем 250 граммов очищенной моркови, нарезаем кружками толщиной с монетку и тушим в течение нескольких минут на 25 граммах сливочного масла. Затем в тушеную морковь добавляем 250 граммов измельченных помидоров без кожицы и прогреваем еще несколько минут», — рассказал специалист.
По его словам, в полученную массу необходимо влить литр мясного отвара. К дополнительным ингредиентам шеф-повар отнес соль, сахар и перец. После слабого кипения в течение 35 минут нужно взбить суп блендером, заключил Бердников.
Питание
Реклама
Реклама