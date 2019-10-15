Шеф-повар Алексей Зимин назвал борщ общеславянским блюдом

Русский борщ назвали средством военной пропаганды Подробнее

В соцсети Twitter опубликовали пост, в котором говорится, что борщ — это популярное в России первое блюдо. Журналист «Би-би-си» назвал публикацию военной пропагандой, «особенно с учетом нынешней оккупации Крыма и недавнего территориального конфликта на востоке Украины, который бушует с 2014 года».

Шеф-повар и ресторатор Алексей Зимин отметил, что на протяжении столетий борщ был общеславянским блюдом.

«Это общеславянское достояние. Это в такой „седой“ древности возникло, что не было еще такого разделения народов, как сейчас. Во-вторых, сохранение борща на территории Польши и Литвы в качестве самостоятельного блюда, тоже вполне это подтверждает», — заключил он.