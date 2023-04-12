Общество 12 апреля 2023, 14:24 Шеф-повар Александр Белькович рассказал, что окрашивание яиц вином безопасно

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В интернете набирают популярность ролики, в которых пользователи красят яйца вином, и оказалось, что этот способ абсолютно безопасен. Об этом рассказал шеф-повар Александр Белькович, передала «Вечерняя Москва».

Он объяснил, что яйца никак не пропитываются алкоголем, потому что этанол испаряется при высоких температурах. А виноградный сок дает скорлупе красивый цвет от нежно-розового до бордового.

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«Это вполне безопасный способ покраски. Многих волнует вопрос: „Не впитает ли продукт вкус алкоголя?“ Конечно же, нет, ведь при термической обработке этанол полностью уходит. И понять с помощью органов обоняния и зрения, чем именно окрасили яйца, не удастся, если не знать, что применялось вино», — подчеркнул шеф-повар.

Он добавил также, что для того, чтобы краска не попадала на белок, нужно выбирать целые яйца. И не переваривать их, чтобы скорлупа не треснула в процессе.

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