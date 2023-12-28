Общество 28 декабря 2023, 14:27 Шеф Манчук посоветовал использовать для приготовления глинтвейна сухое красное вино

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Глинтвейн можно легко приготовить дома самостоятельно. Для согревающего напитка лучше всего подойдет сухое красное вино, сообщил бренд-шеф и идеолог ресторана Charlie в Санкт-Петербурге Юрий Манчук в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, если дома осталось только полусладкое вино, то в таком случае стоит отказаться от добавления сахара в напиток. Также помимо вина потребуется бренди, половинки апельсина и яблока, специи, палочки корицы, гвоздика и бадьян.

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Все это необходимо смешать в двухлитровой кастрюле, закрыть крышкой и довести до кипения. В конце можно добавить пару веточек хвои, сообщил сайт kp.ru.