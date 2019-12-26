Шеф Ивлев поделился фирменным рецептом оливье

Шеф-повар знает два рецепта оливье — свой и жены. Больше всего ему нравится комбинация ингредиентов, которую придумала супруга. Все дело в колбасе.

Тем не менее Ивлев часто готовит салат с лососем, горбушей или форелью горячего копчения. Кроме того, необходимо добавить в майонез немножко сливочного хрена.

«Салат тем самым становится более пикантным, более ярким и неоднобоким, даже невзирая на то, что в нем большое количество разнообразных овощей», — отметил ресторатор.

Ивлев также прокомментировал традиционный рецепт оливье, который чаще всего оказывается на столах россиян в праздничный день. «Мы как раз его тазиками и ели, это классический салат оливье с докторской колбасой», — рассказал Ивлев.

Повар всегда с большим удовольствием нарезает такой оливье. К нему он ставит одну тарелку салата с рыбой горячего копчения. В нем вместо колбасы идет рыба горячего копчения, которая разламывается на куски руками и кладется в миску.

Ивлев также упомянул про еще один вариант салата. Во всем мире он называется русским салатом и только в России — оливье. Повар делает его на манер старого рецепта: кладет перепелок, но убирает картошку, а вместо нее добавляет листья салата хрустящего — айсберга. Перепелку нужно взять целую, разделать на чистое филе без костей и обжарить. Грудки остаются для украшения салата, а теплые окорочка нужно порубить в миску. В майонез стоит добавить чуть-чуть хрена.

«Получается сумасшедше вкусный салат и облегченный, потому что по крайней мере картофан ушел, а добавились листья салата», — рассказал Ивлев.

Ранее Росстат представил индекс оливье. Стоимость продуктов для приготовления салата на четверых в 2019 году составит 340 рублей. При подсчете итоговой суммы специалисты учитывали полный набор продуктов, кроме яблока. В список вошли горошек, картофель, консервированные огурцы, яйца, морковь, вареная колбаса, репчатый лук и майонез.