Общество 25 июня 2023, 09:08 Шебекино готовится к возвращению жителей — Гладков Гладков анонсировал возможное возвращение жителей в Шебекино в скором времени РИА «Новости»

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Жителям Шебекино могут разрешить вернуться в свои дома в скором времени. Совещании по этому вопросу анонсировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, вопросы восстановления Шебекино и Новой Таволжанки обсудят утром в воскресенье.

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«Если все-таки у нас ситуация стабилизировалась, надеюсь, тогда вернемся к нормальному формату посещения Шебекино жителями города», — написал он.

Самый массированный обстрел Шебекинского округа со стороны ВСУ зафиксировали 1 июня. Тогда противник выпустил более 850 снарядов. Местных жителей вывезли в пункты временного размещения области и соседние регионы.

Всего вражеские снаряды повредили более 800 многоквартирных и частных домов.

Ранее в региональном правительстве заявили, что жители Белгородской области, которые остались без жилья из-за обстрелов, смогут выбрать жилье большей площади.