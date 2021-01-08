Шаурму «от Сталина» стали делать в Москве. Глава СПЧ напомнил владельцу о детях репрессированных

Недалеко от станции метро «Войковская» в Москве появилось новое заведение общепита, названное в честь Иосифа Сталина. Внимание на Stalin Doner обратили пользователи социальных сетей.

В оформлении заведения используются портреты Сталина и фразы: «Жить стало лучше, жить стало веселее!» и «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!».

В списке меню шаурма «Сталинская с двойным мясом», «От Берии с соусом ткемали» и «Хрущевская в сырном лаваше». Пользователи в комментариях назвали оформление заведения «пошлятиной».

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в беседе с «360» заявил, что ничего хорошего в такой попытке привлечь клиентов нет.

«Это дурной маркетинговый ход. Владельцам надо побольше головой думать. Я думаю, что и дети репрессированных, и внуки без восторга воспримут эту идею. Конечно, НКВД занимались разными делами и нельзя их здесь всех мазать одной краской, но совершенно ясно, что ассоциации у многих граждан и посетителей будут вполне однозначные», — сказал он.

Он отметил, что форма НКВД напоминает гражданам о времени политических репрессий и в этом ничего хорошего нет. Валерий Фадеев подчеркнул, что решить вопрос с оформлением заведения должны жители района.

«Но это ситуация непростая, потому что это заведение находится вблизи метро «Войковская». В свое время в Москве бурно обсуждалась тема переименования станции, потому что она названа в честь известного персонажа — террориста Войкова. Не получилось. Большинство жителей не захотели переименования. Многие даже и не знают, что за Войков», — напомнил он.

Глава СПЧ заявил, что вопрос с заведением нужно пытаться решить мирным путем на уровне микрорайона.