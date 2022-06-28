Шатунова частично захоронили на Троекуровском кладбище

Похороны солиста группы «Ласковый май» прошли на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания присутствовали только родные и близкие певца.

Перед похоронами тело Шатунова кремировали. Согласно последней воле артиста, часть его праха развеют над немецким озером — его любимым местом рыбалки и отдыха.

Открытое для публики прощание с Шатуновым прошло 26 июня. Мероприятие вживую посетили более 16 тысяч человек. Еще 61,5 тысячи человек посмотрели церемонию прощания онлайн. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на московский ГБУ «Ритуал». Отпевание певца провели на следующий день после публичного прощания.

Семья Шатунова заявила об отсутствии претензий к врачам. Их слова процитировал RТ.

«Мы не имеем никаких претензий к сотрудникам скорой помощи и врачам», — сказали близкие Шатунова.

Ранее медиков обвиняли в халатном подходе к лечению певца. Однако главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов заявил, что на момент поступления в больницу Шатунов уже находился в состоянии клинической смерти.