Шац поддержал решение Арустамяна покинуть «Матч ТВ»

Телеведущий Михаил Шац поддержал Нобеля Арустамяна, который решил уйти с «Матч ТВ». Об этом сообщило издание «Спорт-экспресс».

По данным сайта «Газета.ru», он сказал, что уважает Арустамяна и все его решения.

«Исключительно могу только пожелать ему удачи в новом путешествии, в которое он отправился», — заключил Шац.

Причиной увольнения журналиста стало интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым. Журналист заявил, что когда ему дали редакционное задание, то он поехал в Ростов-на-Дону в предвкушении честного разговора. Но получилось интервью, за которое Арустамяну стыдно.