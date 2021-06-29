Шатры для вакцинации от COVID-19 установят в Петербурге

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Ченцов рассказал, что в ближайшие дни в городе появятся шатры для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Ченцов уточнил, что сейчас места для установки шатров обсуждаются с профильными специалистами администрации города.

«Могу сказать, что они однозначно будут установлены в местах, где бывает много народу. Но не раньше 10 июля», — добавил собеседник издания.

Предположительно, их развернут как минимум в двух центральных локациях Петербурга.