Шашлыки разрешили жарить в пяти метрах от дачи | 360°

Общество 02 ноября 2022, 20:12 Шашлыки разрешили жарить в пяти метрах от дачи Директор департамента надзора МЧС Еникеев: шашлыки теперь можно жарить ближе к дому freepik

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Мангал для жарки шашлыков теперь можно ставить ближе к дачным домам. Об этом рассказал ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«У нас было очень много вопросов, почему ваши правила противопожарного режима составлены таким образом, что на шести сотках невозможно сжечь листву? И действительно, у нас противопожарное расстояние от зданий и сооружений, чтобы развести костер, было 50 метров, либо 20 метров — в железном контейнере», — сказал он.

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Еникеев согласился, что соблюсти такие нормативы практически невозможно.

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Теперь же расстояние от мангала до здания должно составлять только пять метров, а сжигать листву можно на расстоянии 7,5 метра. Но делать это все так же надо в безветренную погоду и с соблюдением мер предосторожности.

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