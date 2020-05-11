Вице-мэр Новороссийска рассталась с должностью за шашлыки на майских

Загуляла на майские и поплатилась должностью — мэр Новороссийска уволил своего заместителя Екатерину Демченко, которая нарушила режим самоизоляции в майские праздники. Такое решение было принято после служебного расследования в администрации.

Демченко занималась вопросами перспективного развития, архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, экологии, муниципального контроля.

«Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города и не имеют права допускать поведение, подрывающее авторитет власти», — заявил глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео с майским застольем во время карантина. На кадрах засветилась заместитель главы Новороссийска Екатерина Демченко. По ее словам, этот ролик является провокацией.

После публикации ролика в соцсетях мэр города Игорь Дьяченко заявил, что данная новость «не требует никаких комментариев, а Екатерина Демченко будет уволена». По его словам, чиновники «олицетворяют в целом власть города», поэтому у них нет «права на ошибку».