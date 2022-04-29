Отправляясь на пикник в майские выходные, предпочтение лучше отдать шашлыку, который был приготовлен своими руками. От магазинного варианта лучше отказаться, потому что маринад может скрывать те или иные недостатки мяса, а это опасно, рассказала в беседе с «360» врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист подчеркнула, что брать мясо для шашлыка нужно только в проверенных местах. Его нужно внимательно осмотреть, пощупать, надавить на кусок. При возможности даже надрезать, посмотреть, какой сок оно выделяет.

«Надо смотреть, чтобы мясо не было липким, обветренным. Лучше нажать на кусок, если поверхность быстро восстановится, это хорошо. Еще лучше — надрезать, понюхать мясо», — добавила Соломатина.

Врач отметила, что плохой шашлык может привести к очень печальным последствиям для здоровья, поэтому доверять готовым продуктам в магазине однозначно не надо.

«Шашлык — это опасная история. В магазинах шашлыки стараются сделать из мяса, к реализации которого могут быть вопросы. Это необязательно происходит повсеместно, но важно помнить, что маринад много что скрывает. Доверять этому нельзя. Человек, возможно, и не отравится, так там (в маринаде — прим. ред.) много кислоты и уксуса, но качество продукта будет оставлять желать лучшего», — пояснила собеседница «360».

При самостоятельном приготовлении маринада для шашлыка Соломатина посоветовала не брать майонез или сметану. Лучше взять кефир, но предпочтительно, чтобы ему было уже пару суток, «поживший». Его стоит разбавить минеральной водой. Можно использовать уксус, много специй, если есть сомнения в свежести мяса. Соломатина объяснила, что от маринада шашлыка лучше не отказываться, потому что он сделает волокна мяса более мягкими, ферментированными, это облегчит переваривание.

«На голодный желудок [шашлык] не надо есть — легко можно переесть. Кто-то, наоборот, ест много майонезных салатов. Но это тоже очень тяжело для пищеварения. Смешивание всевозможных белков — все это не стоит делать. Едим шашлык, но просто с большим количеством овощей и кислыми фруктами. Обязательно должна быть вода. При переваривании много уходит воды», — рассказала диетолог.

На десерт она рекомендовала брать кислые фрукты и ягоды. Отлично подойдут ананас, киви, папайя, брусника. Пить лучше кислые морсы, можно взять минеральную воду, добавить в нее лимон при желании. Важно, чтобы это были несладкие напитки, подчеркнула врач.

«Потому что употребление сладких напитков чревато тем, что мясо будет долго перевариваться и лежать в желудке. А если сверху его забросаем каким-то еще, например, виноградом, брожения не избежать. Тем более нужно отказаться от десертов, кремовых тортов. Это может нехорошо ударить по поджелудочной железе, желчному пузырю», — объяснила врач.

По мнению Соломатиной, майские пикники с шашлыками могут стать лакмусовой бумажкой, которая потом укажет человеку, какие у него есть проблемы с пищеварением, на что надо обратить внимание. Но лучше просто правильно приготовить блюда, не переедать и побольше двигаться.

«И, конечно, алкоголь тоже негативно воздействует на органы пищеварения. Но можно вино в умеренных количествах и не сразу после приема пищи, но никакие крепкие [напитки]», — заключила эксперт.