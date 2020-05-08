Шашлычная вечеринка прошла на крыше многоэтажки в Москве. Участницы дали сомнительное объяснение

Четыре модели устроили вечеринку с шашлыками в честь Дня Победы. Место «самое подходящее» — крыша многоэтажки на юго-востоке Москвы. Однако одна из участниц тусовки убеждает, они записывали рекламу нижнего белья, сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.

Девушки заказали доставку комплектов нижнего белья прямо на крышу дома. Там же модели переоделись и засняли свою встречу на видео. На кадрах видно, что участницы встречи жарят шашлыки, играют в волейбол и поздравляют всех с приближающимся Днем Победы. Тем самым они нарушили режим самоизоляции и требования пожарной безопасности.

Дарина, одна из моделей на шашлычной вечеринке, объяснила цель съемок. Девушки готовили ролик не в честь 9 мая, а для рекламы нижнего белья.

«Искали девушек, снимал оператор. Сказали, это для Instаgrаm шоурума. Шампур не функционировал, без угля, без всего. Я, мягко говоря, в шоке. Я не знаю, кто заказчик этого, я написала в шоурум, мы не подписывали никакие бумаги», — объяснила девушка.

Однако Дарина не смогла ответить на вопрос, почему они выкрикивали поздравления с Днем Победы.