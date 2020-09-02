Ситуацию с Куштау назвали плохим примером для бизнеса

Ситуация с Шиханом Куштау является одновременно примером того, как «надо и не надо делать». Таким мнением с «360» поделилась директор Общенациональной Ассоциации генетической безопасности (ОАГБ) и глава комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ (ОП) Елена Шаройкина.

Она отметила, что в случае с Куштау народу пришлось проявить свою волю.

«Потому что в начале было отчаяние. Потом пришлось проявить железную волю, настойчивость, упорство и защитить свои собственные природные достояния», — рассказала она.

Шаройкина пояснила, что ситуация в Башкирии является примером того, как нужно себя вести народу и как не следует действовать бизнесу. Она пояснила, что в обществе произошла полная консолидация народа, ученых, общественных активистов. В результате тысячи людей отстояли свою позицию.

Она подчеркнула, что ни одна компания, ни один бизнес не должен себе позволять проявлять насилие.

Сегодня поднимался вопрос, что те, кто это допустил и в этом участвовал, должны быть наказаны. Поэтому бизнесу скромнее надо быть. Учитывая, что Башкирская содовая компания десятилетиями не обновляла свои технологии и чудовищным образом заражала окружающую среду. Частный бизнес получает огромные дивиденды, выводит их в офшоры и еще позволяет себе насилие. Вот это пример того, как не надо себя вести Елена Шаройкина

Она также отметила действия региональной власти, которая отреагировала и признала свою ошибку раньше, чем «свое слово сказал президент».

Ранее стало известно, что гору Куштау защитили от посягательств АО «Башкирская содовая компания». Шихан получил статус особо охраняемой территории.