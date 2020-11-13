Шапша принял участие в открытии нового здания центра «Материнский ковчег»

Он назвал открытие здания важным шагом. Также Шапша поблагодарил всех, кто участвовал в создании центра. Кроме него на мероприятии присутствовали председатель заксобрания области Геннадий Новосельцев, митрополит Калужский и Боровский Климент, члены регионального Правительства, руководители городской управы Калуги.

«Благодаря чистоте их сердец, усилиям Епархии и поддержке Фонда президентских грантов реализован замечательный проект — один из множества проектов поддержки людей, оказавшихся в непростой ситуации. Уверен, что он не последний», — сказал Шапша.