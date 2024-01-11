Общество 11 января 2024, 10:40 Шапка раздора. Пермский чиновник извинился перед солдатами за «норвежский» гардероб Чиновник из Перми Молоковских перестал носить шапку с флагом Норвегии РИА «Новости»

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Участники спецоперации обрушились с критикой на руководителя аппарата администрации Перми Александра Молоковских за одежду с нашивками в виде флага Норвегии. Чиновник извинился перед ними и отказался от импортной шапки, сообщило РИА «Новости».

«[Александр Молоковских] публично выразил сожаление о своей неосмотрительности. Он рассказал, что шапку приобрел достаточно давно и не обращал внимания на вид логотипа, который нашит на ней, а также отметил, что исключил данный аксессуар из гардероба», — сообщил представитель горадминистрации.

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Пермский чиновник появился на публичном мероприятии в куртке и шапке итальянской марки Napapijri, которая специализируется на технологичной морозостойкой одежде. Производитель посвятил линейку Скандинавии. Солдат возмутило, что российский чиновник надел одежду с флагом Норвегии — страны, которая спонсировала Вооруженные силы Украины. Они записали видеообращение и раскритиковали его.

В курской области произошел скандал из-за подарка матерям погибших военнослужащих. Главу Льговского района Сергея Коростелева отчитали за то, что он вручил им полотенца. Его обвинили в халатном отношении к людям.