Общество 15 января 2024, 14:41 Шаосинский Университет: темный шоколад способен стабилизировать кровяное давление

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Ученые из Шаосинского Университета (Китай) раскрыли новое свойство темного шоколада. Эксперты установили связь между употреблением лакомства и развитием серьезного недуга. Об этом сообщил RidLife.ru.

Согласно результатам исследования, данная сладость способна стабилизировать кровяное давление, а также снизить риск появления гипертонии, инфаркта и фибрилляции предсердий.

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Безопасной суточной дозой темного шоколада являются примерно два-три квадратика стандартной плитки, добавил сайт «Дни.ру».