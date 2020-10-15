Шансы россиян застрять за рубежом оценили в ассоциации туризма

«Мы готовы как к поэтапному снятию ограничений, увеличению интенсивности полетов, так и полной приостановке авиационного сообщения», — отметил Мальцев.

Он усомнился, что российские туристы застрянут за границей. По его словам, граждане стали разумнее, а государство сможет более слажено вернуть их домой.

В свою очередь Александр Осауленко напомнил о рекомендациях ВОЗ, которая считает, что вариант с закрытием границ — это не лучший способ борьбы с коронавирусом.

«Второй момент: вчера Россия в очередной раз заявила о нескольких странах (Сербия, Куба, Япония), с которыми восстанавливается сообщение», — обратил внимание собеседник информагентства.