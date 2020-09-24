«Сложно говорить об этом человеке, как об адвокате. Насколько я знаю, его даже лишили адвокатского статуса. Как мы видели в процессе Ефремова, этому человеку все равно, как добывать себе популярность. Если он действительно пойдет в политику, я удивляться не буду. У нас много странных персонажей в политике. А хайп, что называется, рулит», — пояснила Август.

По ее мнению, шансов пройти в Госдуму у Пашаева практически нет. Бывший адвокат сможет нарастить себе популярность, если кто-нибудь из действующих политических сил будет готов с ним работать. Однако политтехнологу сложно представить партию, которая захочет такое сотрудничество.

«Мы же понимаем — с кем ты дружишь, такой и ты. А у него далеко не лучший бэкграунд. Того, что происходит в последние месяцы, достаточно, чтобы составить о нем представление», — заметила Август.

Юристу удастся попасть в Госдуму только от партий, которые могут выдвигаться без подписей. Все остальное — игра без результата, уверена эксперт. Партии с уже заработанными местами в региональных парламентах, не захотят «связываться с таким персонажем», уверена политтехнолог.

Ранее Пашаев заявил о намерении баллотироваться на выборах в Госдуму в 2021 году. Однако он пока отказался разглашать информацию о партии, от которой будет выдвигать свою кандидатуру.