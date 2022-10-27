Стритфуд из дружественных стран придет в Россию | 360°

Общество 27 октября 2022, 11:43 Стритфуд из дружественных стран придет в Россию BMF: стритфуд из Турции и Сербии придет на российской рынок РИА "Новости"

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После ухода крупных западных брендов ресторанов и фастфуда освободившуюся нишу постараются занять компании из дружественных России стран, например, Сербии и Турции. Об этом написал BMF.ru.

Недавно в России уже открылось кафе с сербским фастфудом «Чевапи Гриль». В нем готовят традиционные балканские блюда, например, сербскую питу и суп «телячья чорба».

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Эксперты из ресторанного бизнеса отметили, что появление новых игроков в отечественной ресторанной отрасли пойдет ей только на пользу. Расширится ассортимент, улучшится качество и повысится конкуренция.

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Еще весной о намерении выйти на российский рынок сообщали четыре турецких бренда, но их в России до сих пор нет. Речь идет о сети быстрого питания Little Kitchen, кофейне Arabica Coffee House, бургерной Yesen burger и Chitir Chicken, ориентированной на блюда из курицы.

Ресторанный критик Дмитрий Алексеев предупредил, что если зарубежная сеть сейчас откроет в Москве до пяти точек, то их появления никто не заметит. Ушедшие компании из России оставили бизнес только формально, а фактически у ресторанов сменились вывески, пространства в отрасли не стало больше, объяснил он.

«Есть смысл открывать 30 или 70 точек, как сделали TGI Fridays. Некоторые компании пришли в Россию, выкупив уже раскрученную предыдущую сеть питания, со своим оборудованием и технологией», — заявил Алексеев.

Ранее стало известно, что сети быстрого питания KFC и McDonald’s покинули Россию, передав управление бизнесом местному менеджменту, сообщал телеканал «Царьград».