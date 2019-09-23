«Шансон при его жизни стал другим». Певец Жека — о памяти Круга
«Мы потеряли одного из ведущих артистов этого жанра. Шансон при жизни Михаила Круга стал другим. Руководствуясь наследием этого великого шансонье, мы подхватили знамя шансона и понесли его дальше», — заявил Жека.
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По его словам, Круг «внес в него (шансон — прим. „360“) определенные интонации и ноты».
«Его бархатистый баритон многие пытаются копировать, но не у многих он получается», — отметил исполнитель.
Сначала Григорьев следил за ходом расследования убийства шансонье, но потом потерял интерес. Он объяснил, что для него всегда было важно именно творчество Круга, а когда он умер, то уже стало все равно, кто и зачем его убил. Жека рад, что спустя столько лет после смерти Михаила, его песни помнят.
«Концерты нужны, чтобы напоминать о его творчестве. Очень хорошо, что песни Михаила Круга исполняют артисты разных направлений и жанров», — заключил музыкант.
Михаил Круг был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Он получил два огнестрельных ранения. Убийцей певца оказался Дмитрий Веселов. Однако его самого уже давно нет в живых. Сообщник Веселова, Александр Агеев, отбывает пожизненный срок за другие преступления.