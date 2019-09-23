Композитор, музыкант, исполнитель в стиле шансон Жека (Евгений Григорьев) рассказал «360» о своих эмоциях после убийства Михаила Круга, а также о наследии певца.

«Мы потеряли одного из ведущих артистов этого жанра. Шансон при жизни Михаила Круга стал другим. Руководствуясь наследием этого великого шансонье, мы подхватили знамя шансона и понесли его дальше», — заявил Жека.

Дело об убийстве Михаила Круга закрыто спустя 17 лет. Виновника наказали без суда Подробнее

По его словам, Круг «внес в него (шансон — прим. „360“) определенные интонации и ноты».

«Его бархатистый баритон многие пытаются копировать, но не у многих он получается», — отметил исполнитель.

Сначала Григорьев следил за ходом расследования убийства шансонье, но потом потерял интерес. Он объяснил, что для него всегда было важно именно творчество Круга, а когда он умер, то уже стало все равно, кто и зачем его убил. Жека рад, что спустя столько лет после смерти Михаила, его песни помнят.

«Концерты нужны, чтобы напоминать о его творчестве. Очень хорошо, что песни Михаила Круга исполняют артисты разных направлений и жанров», — заключил музыкант.

Михаил Круг был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Он получил два огнестрельных ранения. Убийцей певца оказался Дмитрий Веселов. Однако его самого уже давно нет в живых. Сообщник Веселова, Александр Агеев, отбывает пожизненный срок за другие преступления.