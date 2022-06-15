Шанс для влюбленных в свое дело

Девять лет назад Олеся Кудайбергенова устроилась в «Пятерочку» на должность товароведа и прошла карьерный путь до позиции директора магазина. Теперь благодаря программе «Директор магазина — партнер» у нее появился еще один уникальный шанс: в прошлом году в рамках развития культуры партнерства «Пятерочка» начала пилотировать новую модель управления. При ней директор магазина получает намного больше полномочий, чем раньше.

Новый опыт помогает Олесе не только постепенно увеличивать доход коллектива и собственный заработок, но и внедрять изменения, которые делают работу магазина удобнее и выгоднее для всех. Свой успех она измеряет в лояльности покупателей и комфортных условиях для работы своей команды.

Как вы пришли работать в торговлю и как решили принять участие в проекте?

По образованию я маркетолог. Но поработав год по своей специальности, тогда еще в Кирове, поняла, что душа лежит к чему-то другому. Устроилась в небольшой продуктовый магазин, мне понравилось, с тех пор работаю в торговле. В Москве начинала свой путь в «Пятерочке» в Южном Бутове. Спустя два года меня пригласили заместителем директора в только что открывшийся магазин. Это было интересно — все новое и неизвестное, необходимо было выстраивать с нуля отношения с персоналом и руководством.

В этом магазине проработала около двух лет. Пошла в отпуск, и тут в первый же день мне позвонили: «Нужно выйти директором в другой магазин». Я перенесла отпуск, вышла. В итоге отработала директором три месяца на новом месте, а после вернулась в мой любимый прежний магазин, где ранее была заместителем, но уже на руководящую позицию. Работу я в принципе знала — видела, как процесс выстраивает руководитель магазина. Однако теперь любое решение было полностью моей ответственностью. Конечно, было немного страшно, ведь требовалось все грамотно оформить, заказать товар и многое другое. Но ничего, справилась.

В 2021 году пришло письмо о старте новой инициативы «Пятерочки». Но я мельком глянула и отвлеклась на текущие дела — магазин требует постоянного внимания. Позже супервайзер настояла, чтобы я все же прочла письмо до конца и приняла решение. Я задала ей вопрос: «Вы думаете, я справлюсь?» — и в ответ получила слова поддержки, придавшие мне уверенность в собственных силах. Вот так я оказалась в этом проекте.

Что проект дает участникам?

Проект стал уникальной возможностью руководить магазином: самостоятельно решать, какие акции запускать, какие товары закупать. Можно перестраивать процессы, менять график работы и набирать персонал, обучать сотрудников, развивать, думать — нужна ли магазину охрана и так далее. Проект дает знания, новый опыт, новые связи, возможность пообщаться с коллегами из других регионов, обменяться идеями, кто что и как делает, у кого каких получается достигать результатов. У нас настоящее комьюнити.

В рамках проекта «Директор магазина — партнер» есть игра-симулятор, принимая участие в которой мы могли почувствовать себя реальными владельцами компании. В ходе игры от тебя требуется реализовать стратегию на рынке и сделать так, чтобы росли показатели эффективности и вместе с ними доход. Эта игра нам показала всю ответственность, дала возможность на практике закрепить знания.

Человек, который вступает в проект, должен осознавать, что ответственности у него будет больше. Если он выведет магазин на более высокий уровень, уровень компании также вырастет, а также поднимется и личное благосостояние участника. Помимо своей стандартной системы мотивации, мы получаем премию по итогам года, на размер которой влияем самостоятельно, выполняя и перевыполняя плановые показатели. В выигрыше остаются все — и коллектив магазина, и компания.

Что в вашей работе изменил проект «Директор магазинам — партнер»?

Когда долго работаешь в одной должности, хочется чего-то нового. В принципе работа меня полностью устраивает, но я заинтересована в карьере и развитии. Не просто же так в компании я доросла до директора магазина.

Мне нравится компания, мы стабильны. Здесь и зарплата всегда вовремя, и в саморазвитии сотрудникам всегда помогают: обучение, вебинары, есть разные порталы, сайты, где мы можем узнавать новую информацию, — мне это очень нравится. Мой непосредственный руководитель всегда подскажет, где и что найти, поделится необходимым опытом. Этот проект помогает быть лучше. Например, сейчас я могу предложить идею для развития своего магазина. На данный момент я хочу немного поменять план помещения: уже сделала чертеж, отправила на согласование. Надеюсь, моя идея поможет магазину стать более эффективным. В работе магазина я тоже кое-что поменяла — например, оптимизировала тайм-менеджмент сотрудников. И за товаром, естественно, стало больше контроля. Как результат — рост выручки.

В команде нет текучки, ребята идут только на повышение. То есть все люди остаются в компании, что неплохой показатель, значит, их все устраивает. Это взаимовыгодное сотрудничество: они мне пользу приносят, а я — им.

Что было самым интересным в этом процессе?

Мне нравится брать ответственность и отвечать за результат. Когда вам доверяют магазин — это шанс сделать преобразования, воплотить идеи. Я люблю, когда все красиво и аккуратно расставлено, сотрудники не дадут соврать. Мне важно, чтобы покупателю было приятно находиться в магазине, поэтому визуальная часть тоже важна.

Самое интересное в работе — это, конечно же, результат. Когда показатели растут, это очень приятно, даже гордость берет — и за себя, что справляюсь и все делаю как нужно, и за сотрудников.