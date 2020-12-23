Шампанское vs. белое вино. Нарколог рассказал, что лучше пить на Новый год

Сухое белое вино наносит организму меньше всего вреда. В новогодние праздники россиянам стоит употреблять его вместо традиционного шампанского.

Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн во время пресс-конференции в ТАСС.

«Меньше всего вреда вы получите, если будете употреблять белое сухое вино. Оно мягкое, оно чистое, менее тяжелое, так скажем», — отметил он.

Брюн отметил, что шампанское является не самым безопасным напитком, поэтому не стоит пить его в больших количествах. Кроме того, после игристого не нужно переходить на более крепкий алкоголь — водку, виски или коньяк. Лучше всего «остаться в пределах белого вина».

Ранее Брюн посоветовал не закусывать спиртное конфетами на Новый год, чтобы избежать похмелья. Кроме того, не стоит запивать алкоголь газировкой и засиживаться за праздничным столом. Дело в том, что углекислота и отсутствие подвижности только усиливают опьянение.