Шаманы Бурятии совершили обряд для остановки коронавируса

Бурятские шаманы провели обряд, на котором попросили остановить распространение коронавируса в мире. Об этом рассказала представитель шаманской организации «Тэнгэри» Людмила Андрианова.

«На обряде шаманы Бурятии попросили остановить коронавирус. Это была одна из просьб. Обряд в целом был направлен на всеобщее благополучие людей», — заявила Андрианова РИА «Новости».

По ее словам, шаманы регулярно проводят обряды о всеобщем благополучии.

Ранее в Минздраве региона заявили, что в Бурятии нет COVID-19, а распространяемая в интернете информация на эту тему — фейк. В ведомстве подчеркнули, что они продолжают работать для подготовки медорганизаций к оказанию медицинской помощи в случае обнаружения у людей нового типа коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта назвала вспышку нового типа коронавируса пандемией. Уже более 168 тысяч человек в мире заразились COVID-19, почти половине удалось выздороветь. При этом жертвами коварного вируса стали 6510 пациентов. В России зарегистрировано 63 случая. Последнюю информацию о распространении коронавируса в мире можно прочитать в материале «360».