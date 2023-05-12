Общество 12 мая 2023, 11:58 Шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала, что имена Игорь и Петр носят настоящие ревнивцы

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Имя откладывает отпечаток на личность, и можно выделить пять мужских имен, за которым скрываются настоящие ревнивцы. Об этом Teleprogramma.pro рассказала шаманка Кажетта Ахметжанов.

По ее словам, к ревнивцам относятся мужчины с именем Петр. Он страшны, когда злятся, и могут устроить слежку за возлюбленной. А Игорь не гнушается никакими методами, чтобы проверить верность своей дамы сердца. Может даже попросить знакомых попытаться соблазнить ее.

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Станиславов можно назвать неуравновешенными ревнивцами. Он могут запросто устроить сцену на публике. У Виталия часто не хватает уверенности в себе. Именно страх потерять любимую толкает представителей этого имени к проявлению ревности.

Наконец, крайне подозрительны и не уверены в своих избранницах Борисы.

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