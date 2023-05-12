Общество 12 мая 2023, 10:34 Шаманка Кажетта Ахметжанова назвала Овнов, Близнецов и Скорпионов самыми удачливыми знаками

Читать 360tv в

Три знака в зодиакальном созвездии являются самыми удачливыми из всех. Об этом Teleprogramma.pro рассказала шаманка Кажетта Ахметжанов.

Он отметила, что среди любимчиков судьбы — Овны. Они наделены способностью созидать и делятся своей везучестью с окружающими.

Реклама

Также удачливы по жизни Близнецы. Они быстро всего добиваются, оказываясь в нужном месте в нужное время.

Наконец, Скорпионы притягивают деньги. Рожденные под этим знаком могут даже выиграть большую сумму в лотерею.

Авторы: