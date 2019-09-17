Шаман проанализировала энергетику борющейся с раком Заворотнюк

Продюсер «Ласкового мая» описал ситуацию с Заворотнюк словами «все плохо» Подробнее

По словам Батыр, актриса родилась со слабым здоровьем. Это может подтвердить и ее мама. Шаман заявила, что у артистка «есть знак», означающий, что ей нужно следить за здоровьем.

Колдунья также уверена, что звезды в день ее бракосочетания давали тревожные знаки. Все говорит против того, чтобы ее брак продлевался. По ее словам, у мужа актрисы Петра Чернышева — тоже пониженный иммунитет.

«У нее очень мало энергии и сниженный иммунитет. Обычно энергию берут из семьи, но ее муж Петр тоже дает мало энергии. Когда люди соединяются, что-то получается, но энергетически он ей мало что давал, мало подпитывал», — заявила шаман.

О госпитализации Заворотнюк стало известно на прошлой неделе. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что у актрисы рак головного мозга, который перешел в последнюю стадию. Причину возникновения заболевания связывают с процедурой ЭКО или использованием стволовых клеток. Семья артистки ситуацию не комментирует. Официальный представитель Заворотнюк Станислав Христов также признался, что родственники актрисы просили не распространяться о происходящем.