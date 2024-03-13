Общество 13 марта 2024, 15:58 Шакро Молодого выпустят по УДО Суд удовлетворил ходатайство об УДО криминального авторитета Шакро Молодого РИА «Новости»

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Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Захария Калашова, который известен под именем Шакро Молодой. Об этом изданию Lenta.ru сообщила глава Объединенной пресс-службы судов региона Мария Пирогова.

По ее словам, слушание по прошению Калашова состоялось 13 марта в закрытом режиме.

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«Решение суда в законную силу пока не вступило, его могут обжаловать», — сказала она.

Точная дата выхода Калашова на свободу пока что неизвестна.

Telegram-канал «112» уточнил, что Шакро Молодой — криминальный авторитет, которого ранее осудили на 10 лет за вымогательство в 2018 году.

По предварительным данным, главной причиной освобождения Калашова стало его плохое состояние здоровья. Авторы материала утверждают, что Шакро Молодой является «вором номер один» в России после смерти авторитета Деда Хасана в 2013 году.