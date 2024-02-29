Общество 29 февраля 2024, 13:18 Шахназаров заявил, что мир после СВО уже не будет прежним Режиссер Карен Шахназаров: результат СВО изменит весь мир РИА «Новости»

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Режиссер Карен Шахназаров выразил уверенность, что исход специальной военной операции будет иметь глобальные последствия для всего мира. Такое заявление он сделал телеканалу «РЕН ТВ» накануне обращения президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию.

Шахназаров заявил, что от результата СВО зависят как внутренняя, так и внешняя политика страны.

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«Мне кажется, что это ключевой момент сегодня», — отметил режиссер.

Послание президента Федеральному собранию в 2024 году пройдет в традиционном формате, однако включит несколько важных анонсов и посылов. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «360».