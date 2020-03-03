Шахназаров высказался о новых поправках в Конституцию

По данным информагентства, среди принятых поправок присутствуют понятия бога, брачных отношений, а также запрет на отчуждение территорий и преемственность России в отношении СССР.

«Это моя поправка, и я ее вносил. Но формулировал не „преемственность“. Я говорил, что Российская Федерация является продолжением СССР и Российской империи», — обратил внимание Шахназаров.

По его словам, правопреемственность — это нечто другое в юридическом плане, поскольку правопреемниками могут быть разные субъекты. Мысль же Шахназарова заключается в том, чтобы восстановить единство отечественной истории.

«В моей трактовке, как я с юристами прорабатывал, это именно не „преемственность“, а продолжение», — пояснил режиссер.