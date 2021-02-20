Шахназаров перечислил минусы удаленки

Удаленная работа имеет некоторые плюсы, но все же она не позволяет должным образом следить за собой и заводить служебные романы. Так считает кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, сообщило ИА НСН.

Он назвал себя категорическим противником работы из дома.

«Я понимаю, что многие привыкают к этому и находят какие-то свои положительные моменты. Но я могу себе представить, что происходит с человеком, который постоянно находится на онлайн-работе», — отметил Шахназаров.

По его словам, удаленщики не одеваются красиво, не ходят регулярно в душ, постоянно едят, поговорить им не с кем. Также на дистанционной работе не завести служебных романов, нет вечеринок с коллегами.

«То есть, тихое существование, которое, в конечном счете, приводит к появлению необъятного существа, неряшливого, потерявшегося в мире», — подытожил кинорежиссер.

Поэтому он верит в скорую победу над коронавирусом и возвращение к «нормальной человеческой жизни».

Ранее больше половины российских компаний заявили, что готовы внедрить гибридный формат работы, при котором часть дней сотрудники будут выполнять обязанности дома, а часть — в офисе.