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    20 февраля 2021, 12:10

    Шахназаров перечислил минусы удаленки

    Алена Макаренко

    Удаленная работа имеет некоторые плюсы, но все же она не позволяет должным образом следить за собой и заводить служебные романы. Так считает кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, сообщило ИА НСН.

    Шахназаров перечислил минусы удаленки

    Он назвал себя категорическим противником работы из дома.

    «Я понимаю, что многие привыкают к этому и находят какие-то свои положительные моменты. Но я могу себе представить, что происходит с человеком, который постоянно находится на онлайн-работе», — отметил Шахназаров.

    По его словам, удаленщики не одеваются красиво, не ходят регулярно в душ, постоянно едят, поговорить им не с кем. Также на дистанционной работе не завести служебных романов, нет вечеринок с коллегами.

    «То есть, тихое существование, которое, в конечном счете, приводит к появлению необъятного существа, неряшливого, потерявшегося в мире», — подытожил кинорежиссер.

    Поэтому он верит в скорую победу над коронавирусом и возвращение к «нормальной человеческой жизни».

    Ранее больше половины российских компаний заявили, что готовы внедрить гибридный формат работы, при котором часть дней сотрудники будут выполнять обязанности дома, а часть — в офисе.