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    24 сентября 2020, 20:40

    Шахназаров оценил шансы Путина на получение Нобелевки

    Алена Макаренко

    Президент России Владимир Путин достоин Нобелевской премии мира — 2021. Однако она уже давно превратилась в часть политики, поэтому российский лидер ее не получит. Это мнение режиссера Карена Шахназарова, сообщило РИА ФАН.
    Шахназаров оценил шансы Путина на получение Нобелевки

    «Владимир Владимирович достоин ее. Мало кто делает для сохранения мира столько, сколько Владимир Путин. Это для меня очевидно», — заявил Шахназаров.

    Тем не менее, по его мнению, премию присудят президенту США Дональду Трампу.

    «Учитывая нынешнюю борьбу Запада с Россией, Нобелевская премия уже давно стала частью политической борьбы», — отметил Шахназаров.

    Заявку на рассмотрение кандидатуры Путина направил в Нобелевский комитет писатель и главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков. Он уверен, что российский лидер достоин награды за «оказание гуманитарной помощи 27 странам в борьбе с инфекцией COVID-19 по личной инициативе президента».

    Нобелевскую премию мира ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.

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