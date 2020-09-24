Шахназаров оценил шансы Путина на получение Нобелевки

«Владимир Владимирович достоин ее. Мало кто делает для сохранения мира столько, сколько Владимир Путин. Это для меня очевидно», — заявил Шахназаров.

Тем не менее, по его мнению, премию присудят президенту США Дональду Трампу.

«Учитывая нынешнюю борьбу Запада с Россией, Нобелевская премия уже давно стала частью политической борьбы», — отметил Шахназаров.

Заявку на рассмотрение кандидатуры Путина направил в Нобелевский комитет писатель и главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков. Он уверен, что российский лидер достоин награды за «оказание гуманитарной помощи 27 странам в борьбе с инфекцией COVID-19 по личной инициативе президента».

Нобелевскую премию мира ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.