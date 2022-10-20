Король без головы. Шахматиста Нимана снова «наказали» за читерство | 360°

Общество 20 октября 2022, 03:33 Король без головы. Шахматиста Нимана снова «наказали» за читерство «Коммерсант»: на шахматном турнире США фигуру короля Нимана оставили без головы Unsplash.com

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На шахматном чемпионате в Сент-Луисе молодого гроссмейстера Ханса Нимана в очередной раз попытались «наказать» за читерство. Соперник Нимана Самуэль Севян взял с доски фигуру короля соперника, отломал ей голову и поставил не на свое место. Подробности инцидента описал «Коммерсант».

Севян, игравший белыми фигурами, в разгар встречи схватил черного короля соперника и сломал его. Ниман попросил вернуть фигуру на место. После краткого диалога Севян поставил короля на доску, но на другую клетку. В интервью после турнира Ниман, который все же смог выиграть партию, рассказал, что это обычное недоразумение между игроками.

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Общественность расценила поступок шахматистка как очередной укол в адрес Нимана, обвиняемого в читерстве. Ниман приобрел скандальную известность после того, как действующий чемпион мира дважды проигнорировал его — сначала отказался от выступления в чемпионате, где участвовал молодой гроссмейстер, потом демонстративно сдался на втором ходу.

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Организаторы чемпионата в Сент-Луисе усилили меры безопасности и показывали турнир с 30-минутной задержкой. Игры проходили без участия зрителей.