Шахматист Карякин рассказал о состоянии госпитализированного Карпова | 360°

Общество 03 ноября 2022, 16:47 Шахматист Карякин рассказал о состоянии госпитализированного Карпова Шахматист Карякин рассказал, что его коллеге Карпову стало лучше РИА "Новости"

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Врачи отметили положительную динамику в состоянии здоровья чемпиона мира по шахматам, 71-летнего парламентария Анатолия Карпова, попавшего в реанимацию в конце октября. Об этом ТАСС рассказал его коллега, гроссмейстер Сергей Карякин.

Он пояснил, что находится на связи с семьей Карпова.

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«Ситуация неприятная, <…>, но врачи говорят, положительная динамика и все будет хорошо», — сообщил Карякин.

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О том, что с известным шахматистом произошел несчастный случай, стало известно 31 октября, через два дня после его госпитализации. Версий звучало много: от нападения неизвестных до проблем с алкоголем, но супруга Карпова утверждает, что он просто упал на улице, поскользнувшись. Как писал RT, у него нашли гематому головного мозга (при этом другие СМИ рассказывали о коме и подключении к аппарату искусственной вентиляции легких).

Уже 1 ноября сообщалось, что гроссмейстер идет на поправку и хочет домой, но врачи пока посоветовали оставаться под их наблюдением и отдыхать.