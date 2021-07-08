«Шаг навстречу избирателям»: в ОП Подмосковья назвали плюсы трехдневного голосования

В этом году россияне впервые будут избирать депутатов Госдумы в течение трех дней. Это огромный шаг навстречу избирателям, заявила «360» зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

По ее мнению, такая форма выборов имеет сразу несколько плюсов. Во-первых, это поможет избежать большого скопления людей на участках, что важно на фоне пандемии. Во-вторых, это даст возможность всем скорректировать свои планы и воспользоваться избирательным правом в удобный для день.

«Создаются очень комфортные условия. Это сможет повысить общую явку и электоральный тонус», — отметила Дмитриева.

Она не исключила, что практика многодневного голосования будет применяться в будущем. Но пока точные прогнозы дать сложно.

Мы перешли на эту форму из-за пандемии, но вообще это достаточно удобно и с точки зрения избирателей, и с точки зрения наблюдателей. Потому что у людей появляется больше возможности попробовать себя в таком качестве Татьяна Дмитриева заместитель председателя Общественной палаты Московской области.

По ее словам, Общественная палата Подмосковья на выборах будет контролировать процесс на уровне наблюдателей. Сейчас ОП объединяет вокруг себя неангажированных людей и проводит необходимое обучение.

«У нас есть право общественного контроля. Мы аккумулируем таких людей, подготавливаем общественных наблюдателей и вместе с ними будем осуществлять контроль в дни голосования вплоть до контрольного этапа», — рассказала она.

Дмитриева не исключила возможность провокаций во время избирательного процесса. По ее словам, они были, есть и будут всегда. По ее словам, это могут быть и какие-то анекдотичные ситуации, и серьезные попытки помешать выборам.

«Всегда есть те, кто хочет прозрачного процесса, но есть и те, кто, наоборот, хочет его дискредитировать. Поэтому думать, что провокаций не будет — как минимум наивно», — заключила зампред подмосковной Общественной палаты.