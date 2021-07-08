«Шаг навстречу избирателям»: в ОП Подмосковья назвали плюсы трехдневного голосования
В этом году россияне впервые будут избирать депутатов Госдумы в течение трех дней. Это огромный шаг навстречу избирателям, заявила «360» зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
По ее мнению, такая форма выборов имеет сразу несколько плюсов. Во-первых, это поможет избежать большого скопления людей на участках, что важно на фоне пандемии. Во-вторых, это даст возможность всем скорректировать свои планы и воспользоваться избирательным правом в удобный для день.
«Создаются очень комфортные условия. Это сможет повысить общую явку и электоральный тонус», — отметила Дмитриева.
Она не исключила, что практика многодневного голосования будет применяться в будущем. Но пока точные прогнозы дать сложно.
Мы перешли на эту форму из-за пандемии, но вообще это достаточно удобно и с точки зрения избирателей, и с точки зрения наблюдателей. Потому что у людей появляется больше возможности попробовать себя в таком качестве
По ее словам, Общественная палата Подмосковья на выборах будет контролировать процесс на уровне наблюдателей. Сейчас ОП объединяет вокруг себя неангажированных людей и проводит необходимое обучение.
«У нас есть право общественного контроля. Мы аккумулируем таких людей, подготавливаем общественных наблюдателей и вместе с ними будем осуществлять контроль в дни голосования вплоть до контрольного этапа», — рассказала она.
Дмитриева не исключила возможность провокаций во время избирательного процесса. По ее словам, они были, есть и будут всегда. По ее словам, это могут быть и какие-то анекдотичные ситуации, и серьезные попытки помешать выборам.
«Всегда есть те, кто хочет прозрачного процесса, но есть и те, кто, наоборот, хочет его дискредитировать. Поэтому думать, что провокаций не будет — как минимум наивно», — заключила зампред подмосковной Общественной палаты.