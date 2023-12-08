Общество 08 декабря 2023, 10:16 Шаг к технологическому суверенитету. В Москве запустили серийное производство лазерных установок для микроэлектроники Овчинский: в Москве начали создавать лазерные станки для микроэлектроники Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В современном мире политический суверенитет невозможен без технологического. Московская компания «Лазеры и аппаратура» сделала шаг в этом направлении, первой в России запустив в серийное производство станок высокоточной микрообработки ультрафиолетовым лазером. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Высокоточные лазерные установки позволяют создавать микроэлектронику и любую электротехнику. По словам Овчинского, на сегодняшний день предприятие выпустило четыре таких установки, а в год планируется производить не менее 50 станков.

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«Установка на ультрафиолете предназначена для прецизионной микрообработки плоских и объемных полимерных пленок, печатных плат и полупроводниковых материалов. Ультрафиолетовый лазер имеет высокую точность и мощность излучения, им можно обрабатывать материалы, которые не поддаются инфракрасным устройствам», — рассказал Владислав Овчинский.

Компания «Лазеры и аппаратура» уже 25 лет разрабатывает и выпускает промышленные лазерные станки для пятикоординатной обработки, микрообработки, резки, сварки, наплавки и 3D-выращивания из металлических порошков. За это время созданы более 800 лазерных машин, которые работают на предприятиях России, Беларуси и других стран. Производство компании почти на 90% локализовано.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По словам исполнительного директора Анны Цыганцовой, основное направление деятельности компании — создание оборудования для микроэлектроники. В последнее время оно активно развивается.

«Благодаря собственным инвестициям, высококвалифицированному персоналу, а также поддержке города нам удается создавать современную конкурентоспособную продукцию и наращивать производственную базу. Так, недавно мы увеличили производственные площади в Зеленограде на 30% для расширения цехов узловой сборки», — рассказала Цыганцова.

Дополнительные площадки позволят предприятию существенно нарастить объем выпуска станков.

Столичные власти создали комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Предприниматели могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, а также субсидиями и целевыми займами.

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