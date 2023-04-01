Общество 01 апреля 2023, 17:06 Шадаев опроверг слухи о связанных с мобилизацией изменениями на «Госуслугах» Глава Минцифры Шадаев: изменения на «Госуслугах» не связаны с якобы мобилизацией РИА «Новости»

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Последние изменения на «Госуслугах» никак не относятся к слухами о том, что в стране якобы готовится новая волна мобилизации. Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев в одном из профильных IT-чатов в Telegram.

«Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция „Отписаться от сообщений госорганов“», — сказал он.

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Речь идет о возможности удаления учетной записи на «Госуслугах». Эта функция перестала быть доступной для пользователей. Россияне заметили, что кнопка для удаления аккаунта стала недоступной.

В пятницу, 31 марта, в министерстве подтвердили, что как на сайте, так и в приложении отключили возможность удаления учетной записи. Такое решение Минцфиры приняло из-за роста случаев взлома личных кабинетов пользователей.

В министерстве разъяснили, что удаление аккаунта не воспринимается в качестве уклонения от службы в армии. Аннулирование учетной записи теперь возможно только при личном посещении МФЦ.