Общество 03 февраля 2023, 11:41 Шадаев назвал условие сделки по продаже «Вымпелкома» российскому топ-менеджменту Шадаев: «Вымпелкому» для завершения сделки нужно выкупить облигации Veon у инвесторов РФ РИА «Новости»

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Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже «Вымпелкома» российскому топ-менеджменту, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Условием для этого назвали выкуп не менее 90% облигаций материнской компании Veon в пользу отечественных инвесторов, сообщил ТАСС.

Шадаев подчеркнул, что если менеджмент «Вымпелкома» договорится о том, что российские инвесторы продадут им облигации в объеме не менее 90% от общего долга, тогда сделка состоится.

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«Комиссия ее одобрила на этих условиях», — добавил министр.

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Он обратил внимание, что сейчас Veon исполняет свои обязательства по бондам, но из-за наложенных санкций на НРД средства не доходят до российских инвесторов.

Ранее источники РБК сообщили, что в ходе согласования сделки стороны учли замечания о том, что все держатели бондов Veon должны получить равные условия.

Сегодня глава Минцифры также прокомментировал возможную сделку по покупке «Ростелекомом» сотового оператора «Мегафон». По его мнению, укрупнение сетей связи несет риски снижения конкуренции, однако за счет перераспределения оборудования можно нарастить охват территорий.