Ш***, блэкджек и … самогон: В Red Dead Online появится режим «зельеварения» для любителей виртуальных градусов

«Выберите новую роль в игре и займитесь самогоноварением — это идеальное дело для тех, кто выбрал стезю торговца, или же для жаждущих обзавестись собственностью», — сказано в сообщении разработчиков игры.

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Они также отметили, что «везучие» игроки смогут дожить до открытия собственного бара, в котором будет продаваться сделанный ими самогон. Для этого игрокам нужно будет активно изучать выбранное дело — совершенствоваться в мастерстве дистилляции, скрываться от закона и сражаться с конкурентами.

Для того, чтобы начать развиваться в этой специальности, каждому игроку придется достигнуть пятого уровня в роли самогонщика, либо выполнить задание по продаже. После этого по сюжету он встретится со знаменитой самогонщицей Мэгги Файк, которая имеет много связей и сможет помочь в развитии собственного дела.

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Но покупка самогонного предприятия — далеко не самое интересное и сложное. Чтобы успешно развиваться, вы должны будете помочь Мегги найти тех, кто пытался ее убить, и отомстить обидчикам.

В результате игроки постепенно повысят свои навыки, и смогут сделать собственный самогон лучшим в штате. Но не стоит расслабляться — конкуренты не дремлют, и ждут удобного момента, чтобы вернуть себе лидерство на этом рынке.

Разработчики также отметили, что с обновлением от 13 декабря в игре появятся и другие нововведения. Например, «бандитский абонемент II, награды для самогонщиков, флотский револьвер, новые предметы одежды и увеличенное количество ячеек костюмов в гардеробе».

Конечно, в России эту новость не могли пропустить и соцсети заполнили комментариями от довольных поклонников игры.

Были и те, кто разочаровался в самой идее продажи алкоголя в игре, намекнув, что ничего нового разработчики не придумали и просто «слизали» идею из GTA.