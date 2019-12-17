Сгоревший кинотеатр снесут в Москве

«В следующем году снесут сгоревший кинотеатр „Севастополь“. Фактически он является большой частью детского парка в Преображенском районе. Сейчас большая часть парка сделана и открыта для пользования, работы будут завершены в 2020 году вместе с набережной Шитова. В парке будет и поле для регби, и большой памп-трек, и прогулочная зона», — уточнил Елисеев.

По информации издания, кинотеатр «Севастополь» появился в 1964 году. Однако в конце 1990 года он вышел из эксплуатации. Долгое время в здании находился склад коммерческих организаций, но позже в нем случился пожар.

Ранее Алексей Елисеев заявил, что столичные отделы внутренних дел к 2023 году приведут к единому стандарту.