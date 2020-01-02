Сгоревшая в Приморье мышь за 670 тысяч рублей осталась на площади как вещдок

Власти Владивостока приняли решение оставить на месте фигурку мыши — символа 2020 года — которую сожгли в новогоднюю ночь. Ранее эту инсталляцию сбил машиной дрифтер.

Фигурка останется лежать на главной площади столицы Приморья. Здесь она останется до тех пор, пока не будет завершено разбирательство по случаю с дрифтером. Об этом рассказали в администрации Владивостока, сообщило РИА «Новости».

Светодиодная мышь появилась на площади в декабре. В середине месяца на фигуру наехал дрифтер. Инсталляцию после этого власти предпочли заменить. Мышь обошлась городу в 670 тысяч рублей.

Новая инсталляция с мышью была установлена 27 декабря, незадолго до Нового года. Старую фигурку не убрали: она лежала неподалеку, накрытая тентом. В ночь с 31 декабря на 1 января фигурку сожгли неизвестные.

Городские власти предположили, что поджог мог быть неумышленным. Мышь сделана из легкогорючего материала и могла вспыхнуть, если в нее попала, например, петарда.