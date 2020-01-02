Сгоревшая в Приморье мышь за 670 тысяч рублей осталась на площади как вещдок
Фигурка останется лежать на главной площади столицы Приморья. Здесь она останется до тех пор, пока не будет завершено разбирательство по случаю с дрифтером. Об этом рассказали в администрации Владивостока, сообщило РИА «Новости».
Светодиодная мышь появилась на площади в декабре. В середине месяца на фигуру наехал дрифтер. Инсталляцию после этого власти предпочли заменить. Мышь обошлась городу в 670 тысяч рублей.
Новая инсталляция с мышью была установлена 27 декабря, незадолго до Нового года. Старую фигурку не убрали: она лежала неподалеку, накрытая тентом. В ночь с 31 декабря на 1 января фигурку сожгли неизвестные.
Городские власти предположили, что поджог мог быть неумышленным. Мышь сделана из легкогорючего материала и могла вспыхнуть, если в нее попала, например, петарда.