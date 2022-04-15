Сформировать госзаказ на отечественные семена предложили в России

Совещание селекционеров семян и представителей Комитета Госдумы по науке и высшему образованию состоялось 12 апреля. На нем обсудили возможности развития и популяризации российской сельскохозяйственной продукции, написала «Парламентская газета».

В России хорошо развита сельскохозяйственная область науки. Например, за последние годы создали 29 новых сортов картофеля, вывели 21 гибрид сахарной свеклы. Россия на 90% обеспечивает себя пшеницей и зернобобовыми. С рапсом и кукурузой дела обстоят хуже.

Несмотря на сильные внутренние производства, на российском рынке семян доминирует импорт. Это связано с плохо развитым маркетингом, считает директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Вугар Багиров.

Для решения проблемы Минсельхозу предложили создать госзаказ на семена до 2030 года с возможностью корректировки. При этом необходимо изучать и всегда знать потребность производителей в семенах, чтобы наука не работала впустую, а также усилить продвижение отечественных семян на российский рынок.

Кроме того, на совещании предложили создать государственный резерв семян, который обеспечит страну местным селекционно-генетическим материалом, даже если прекратятся поставки из-за рубежа.